Сурков описал выход на полную мощность «большой политической машины Путина»

Помощник президента России Владислав Сурков опубликовал статью-рассуждение о «большой политической машине Путина», которая будет определять лицо России на ближайший век.

В статье «Долгое государство Путина» для «Независимой газеты» Сурков написал, что современная Россия – это совершенно новый, неизученный тип государства, являющийся оптимальной моделью выживания и процветания российской нации на многие годы.

«Русской истории известны, таким образом, четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей: государство Ивана Третьего (Великое княжество/Царство Московское и всея Руси, XV–XVII века); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Федерация, XXI век)», – пишет Сурков.

По его мнению, сейчас «большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу». Сурков уверен, что выход этой машины на полную мощность еще впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, «подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция по-прежнему опирается на идеологию «Шести стрел» Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных «отцов-основателей».

По мнению Суркова, сложившаяся в России модель политического устройства – это эффективное средство выживания и возвышения нации на ближайшие десятилетия. Он призвал осмыслить «путинскую систему властвования» как идеологию будущего. «Это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он. Для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена», – пишет Сурков.

«Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности дело еще серьезнее – Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием», – добавляет Сурков.

«Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делают военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот, демонстрируют», – отмечает помощник президента. «Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину, и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина», – считает он.