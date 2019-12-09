Минюст США обнародовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

Министерство юстиции США обнародовало доклад, в котором раскрываются обстоятельства начала слежки американских спецслужб за избирательным штабом нынешнего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.

Отмечается, что ФБР открыло в 2016 году дела по подозрению в связях с Россией на четверых связанных с Трампом лиц: Флинна, Манафорта, Пейджа и Пападопулоса, передает ТАСС.

В докладе указывается, что генеральный инспектор Минюста США не нашел свидетельств политической предвзятости в расследовании ФБР против предвыборного штаба Трампа, передает РИА «Новости».

В сентябре сообщалось, что спецпрокурор США Джон Дарем изучает в том числе роль Украины и других стран в открытии контрразведывательного расследования в адрес американского президента Дональда Трампа.

В мае сообщалось, что в связи с расследованием в отношении штаба Трампа в США задумались об ограничении полномочий спецслужб на время выборов.

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