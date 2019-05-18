В США задумались об ограничении полномочий спецслужб на время выборов

Выявление скрытых мотивов, ставших причиной для начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера против членов предвыборного штаба Дональда Трампа, может привести к изменению должностных инструкций спецслужб о слежке на время выборов, сообщил министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр.

Генпрокурор США не уточнил, какие именно изменения в должностные инструкции американских спецслужб придется внести по итогам начатого дознания для выявления обстоятельств начала деятельности Мюллера, передает ТАСС.

При этом Барр подтвердил информацию о том, что дознание ведется во взаимодействии с директором ФБР Кристофером Реем, главой ЦРУ Джиной Хэспел и руководителем Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, которым поручено проанализировать методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

«Мы должны были удостовериться в том, что зарубежные игроки не повлияли на результаты наших выборов, но нам не менее важно гарантировать, что государство [США] не злоупотребило своими полномочиями с целью склонить чашу весов [правосудия] в ту или другую сторону», – отметил глава минюста США в интервью The Wall Street Journal.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер отмечал, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло Соединенным Штатам больше вреда, чем приписываемое России «вмешательство» в американские выборы.

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