Глава ВАДА не исключил новых наказаний для российского спорта

Глава ВАДА Крейг Риди заявил, что отстранение России от международных соревнований на четыре года может быть не последним наказанием для российского спорта.

«Нет никаких гарантий, что это отстранение на четыре года – последнее наказание для российского спорта. Но я надеюсь, этого не произойдет, не будет новых санкций. Подумайте, уже скоро пятая годовщина, как в российской легкой атлетике были вскрыты манипуляции с допингом. Мы хотели закрыть вопрос еще в прошлом году, но, как видите, не смогли это сделать. Новое наказание нужно, чтобы россияне наконец поняли, что не нужно совершать подобное», – заявил Риди, передает РИА «Новости».

Директор разведки ВАДА Гюнтер Юнгер заявил, что разведслужба организации в течение двух месяцев изучит пробы 100 российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга.

«Всего у нас было 300 случаев, 145 спортсменов попали под удаление после сегодняшнего решения. Мы также переслали порядка 50 дел, которые уже завершили, но затем нам пришлось остановиться из-за расследования. Мы рассчитывали получить изначальные данные по ним (от России). Так что теперь осталось порядка 100 дел, которые мы завершим в ближайшие пару месяцев», – пояснил он.

Крэйг Риди отметил, что РУСАДА за последние несколько лет добилось существенного прогресса и теперь работает на более высоком уровне.

«За последние несколько лет мы смогли полностью восстановить РУСАДА, сейчас это агентство действительно очень хорошего уровня, они функционируют не в пример лучше, чем еще несколько лет назад», – подчеркнул он.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Позднее в ВАДА сообщили, что российские футболисты смогут выступать на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.