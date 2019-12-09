Названы самые пьющие регионы России

Наиболее пьющими регионами России в 2019 году стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ, следует из данных Национального рейтинга трезвости.

Согласно опубликованному на сайте организации «Трезвая Россия» рейтингу, в пятерку самых пьющих вошли также Сахалинская и Магаданская области.

Наименее пьющими стали Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Москва заняла восьмую позицию, а Санкт-Петербург – 14-ю.

Основой для составления рейтинга стали такие показатели, как число умерших из-за отравления алкоголем, численность страдающих алкоголизмом, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения и объем проданной алкогольной продукции.

Кроме того, эксперты проанализировали число преступлений, которые связаны с незаконным производством и оборотом этилового спирта, а также особенности регионального антиалкогольного законодательства.

«Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из шести базовых критериев. Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). В таблице для каждого региона представлен итоговый балл, который и определил положение субъекта Российской Федерации в «Рейтинге Трезвости Регионов». Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место», – сообщили в организации.

Напомним, в ноябре замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что больше всего алкоголя потребляют жители Дальневосточного федерального округа, меньше – Северо-Кавказского.

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