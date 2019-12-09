Российские военные вошли в бывшую «столицу» ИГ

Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был «столицей» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, «инфраструктура города была полностью уничтожена в ходе проводившейся возглавляемой США международной коалиции операции по ее освобождению», передает ТАСС.

«Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», – рассказал Варнавский.

В ходе масштабной гуманитарной акции российские военные раздали населению Ракии 2 тыс. продовольственных наборов. Российские военные врачи готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

«Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат, ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно», – сказал местный житель Ибрагим абдель Мухаммед.

Напомним, в середине октября сирийская армия получила под контроль Манбидж, Табку и ее окрестности, а также две ГЭС и несколько мостов. В ноябре под контроль сирийских войск перешла гидроэлектростанция «Тишрин» в провинции Алеппо.

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