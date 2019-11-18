Сирийская армия взяла под контроль одну из мощнейших ГЭС в стране

Под контроль правительственных сил перешла вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция «Тишрин» в провинции Алеппо, сообщил представитель командования группировки российских войск в Сирии Борис Фомичев.

«Сейчас она (ГЭС) освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории», – приводит его слова РИА «Новости».

Фомичев уточнил, что работа на ГЭС налажена, она подает электричество в провинции Алеппо и Ракка.

«Люди спокойно работают, терроризма здесь нет», – добавил он.

С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.

Тишринская ГЭС была построена на Евфрате в 90 километрах от Алеппо около 20 лет назад российскими и сирийскими инженерами. Мощность ГЭС составляет около 630 мегаватт, она расположена на Евфрате, выше по течению от водохранилища Эль-Ассад.

На протяжении длительного времени ГЭС контролировалась боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В середине ноября под контроль правительственных сил перешла самая большая в стране ГЭС в городе Эт-Табка в провинции Ракка. Несколько лет этот район также был захвачен террористами ИГ*. До войны ГЭС обеспечивала электроэнергией значительную часть страны.

В середине октября сирийская армия получила под контроль Манбидж, Табку и ее окрестности, а также две ГЭС и несколько мостов.

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