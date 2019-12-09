Пушков предупредил о горьких последствиях разгула националистов на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал попытки митингующих в Киеве диктовать президенту Украины Владимиру Зеленскому некие «красные линии» перед встречей «нормандской четверки» в Париже.

«Тысячи украинцев вышли на майдан диктовать «красные линии» Зеленскому. Единственное, чего они добьются, это окончательной потери Донбасса и нищеты для своей страны. Размахивать флагами – ума не надо. Но эти тысячи лишь на это и способны. Пожнут плоды своих усилий. Горькие плоды», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко выступил перед националистами на «майдане» в Киеве, потребовав от Зеленского не переходить «красные линии» во время встречи «нормандской четверки» в Париже.

Среди таковых он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных «на оккупированных территориях и в России». «Красными линиями» Порошенко также назвал невозможность «торговать Крымом» и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

В тот же день националисты в Киеве призвали к «полноценной войне» с Россией.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о вредных советах Зеленскому перед встречей с Путиным.

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