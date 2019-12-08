Националисты в Киеве объявили украинцев «самым умным народом в мире» и призвали воевать с Россией

Заместитель командира «Украинской добровольческой армии» (УДА) Андрей Гергерт призвал к «полноценной войне» с Россией, в которой, по его мнению, Украина якобы способна одержать победу.

«Мы сегодня способны вести полноценные военные действия и победить Россию», – приводит его слова издание «Новороссия».

Гергерт считает, что украинским военным в 2014 году удалось «остановить армаду», поэтому Россия якобы «начала насаждать на Украине коррупцию».

«Мы самый сильный и умный народ в мире, самый работящий… Мы можем изменить историю мира», – заявил замкомандира «Украинской добровольческой армии», которую после выхода из «Правого сектора*» (запрещен в РФ) образовал Дмитрий Ярош.

В воскресенье на Площади независимости в Киеве под лозунгом «Нет капитуляции» проходит акция против переговоров Киева с Москвой. Бывший президент Украины Петр Порошенко на митинге потребовал «вывести из Донбасса российские войска». «Мир для нас – когда российские войска уйдут прочь с украинской территории, когда российские танки и артиллерия уберутся вон из Украины», – заявил он.

1 декабря украинские националисты из так называемого Движения сопротивления капитуляции объявили в преддверии встречи «нормандской четверки» длительную акцию у офиса президента Украины, пригрозив Владимиру Зеленскому новым Майданом в случае, если тот «капитулирует» на саммите в Париже 9 декабря.

Россия неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

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