В соцсетях запустили флешмоб в поддержку Зеленского на переговорах в Париже

Сторонники президента Украины Владимира Зеленского накануне встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже запустили в социальных сетях флешмоб «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!».

На своих аватарках в соцсети Facebook украинцы массово публикуют надпись «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину», размещенную на фоне цветов национального флага. Среди присоединившихся к акции спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, глава его офиса Андрей Богдан, лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и многие другие пользователи соцсетей, передает ТАСС.

Флешмоб проходит в противовес акциям оппонентов Зеленского по всей Украине, во время которых собравшиеся предъявляют требования как к президенту Украины, так и к другим лидерам «нормандской четверки». Основным организатором митингов является экс-президент Петр Порошенко, который днем выступил на «майдане» в Киеве, где обозначил «красные линии», которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже.

Среди таковых он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных «на оккупированных территориях и в России». «Красными линиями» Порошенко также назвал невозможность «торговать Крымом» и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

Лидеры других оппозиционных партий, которые изначально заявлялись организаторами акции на «майдане», – Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук – так и не появились на сцене в центре украинской столицы. Всего в акции в Киеве, согласно данным МВД Украины, днем собралось около 8 тыс. человек, а вечером – у здания офиса президента – около 2 тыс.

Сам Зеленский заявил, что не понимает, зачем вообще было решено провести эти митинги. «Никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. А из-за чего они собираются [на «майдане»]?», – задал он риторический вопрос в эфире телеканала «Украина».

Ранее в воскресенье Порошенко забросали яйцами на Площади Независимости в Киеве.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД