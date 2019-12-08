В Порошенко на майдане полетели яйца

Во время акции на Площади Независимости в Киеве, участники которой выступили против проведения саммита в «нормандском формате», в бывшего президента Украины Петра Порошенко бросили яйца.

«Респект смельчаку, который бросил в Порошенко яйцом!:)» – написал Даниил Яковлев, опубликовавший в своем Twitter фрагмент трансляции мероприятия.

Яйца полетели в Порошенко, когда тот закричал «Слава Украине!». Одно из них попало по супруге экс-главы украинского государства, а другое поймал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

«А ну-ка, поймайте его», – сказал Порошенко, потребовав остановить неизвестного, бросавшего яйца на сцену.

Респект сміливцю, який кинув у Порошенка яйцем!:)



Ще пів року тому Порохоботи закликати не «гойдати» човен, а всіх противників «Мінську» називали «Агентами Кремля», тепер кличуть всіх виходити на Майдан.



Я особисто піду під ОП о 19:00, щоб з Білецьким поспілкуватисяpic.twitter.com/BuFZs9OFnI — Данило Яковлев (@ua_danylo) December 8, 2019

Ранее в воскресенье заместитель командира «Украинской добровольческой армии» (УДА, образовал Дмитрий Ярош после выхода из «Правого сектора*» (запрещен в РФ)) Андрей Гергерт призвал к «полноценной войне» с Россией, в которой, по его мнению, Украина якобы способна одержать победу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД