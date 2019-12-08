Синоптики сказали, когда в Москву придет настоящая русская зима

До среды, 11 декабря, в столичном регионе сохранятся оттепель и осадки, затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщили в центре погоды «Фобос».

В сообщении синоптиков говорится, что в ближайшие дни в столице будет дождливо, ожидается порывистый ветер. В понедельник и вторник даже ночами температура не опустится ниже нуля, после этого в Москве ожидается снег и гололедица.

«В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, подсохнет – обойдется без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха», – говорится в сообщении.

В эти дни в Москве температура опустится до восьми градусов мороза, после чего атлантический циклон принесет в город снеговые тучи и повышение температуры.

«Холод станет отступать, и погода снова сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы», – заключили специалисты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «бредом» сообщения о том, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается минус 34 градуса. По его словам, картинка в новогоднюю ночь сложится зимней и очень мягкой.

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