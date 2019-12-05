«Гисметео» пообещал минус 34 на Новый год

Погодный сервис «Гисметео» пообещал до минус 34 градусов в новогоднюю ночь.

Согласно долгосрочному прогнозу специалистов «Гисметео», 30 декабря ожидается минус 30 днем и минус 33 ночью, 31 декабря минус 31 днем и минус 34 в новогоднюю ночь. 1 января 2020 года «Гисметео» прогнозирует минус 25 градусов мороза, следует из данных на сайте портала.

Затем ожидается потепление – минус 16 днем 2 января, минус 9 днем 3, 4 и 5 января.

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