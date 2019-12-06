Синоптики опровергли пугающие прогнозы на Новый год

Предсказания погоды в новогоднюю ночь за месяц до ее наступления больше относятся к сфере оккультизма и шаманизма, чем к науке, заявил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «если люди могут прогнозировать страшные и экстремальные события, это значит, во-первых, что они хотят показать и продемонстрировать себя», а также «вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом», передает ТАСС.

«Я готов снять шляпу, хоть ее и не ношу, и смотреть на них с большим удивлением, потому что не обладаю такими способностями. Видимо, у них особый дар», – добавил он.

Вильфанд отметил, что максимальный срок прогнозирования – это пять-шесть дней. Возможно, через пару лет удастся довести этот период до семи дней.

«Но даже через миллион лет, если корреспондент ТАСС позвонит директору Гидрометцентра, то он получит точно такой же ответ – что сегодня, 5 декабря, дать прогноз на новогоднюю ночь невозможно!» – сказал он.

В свою очередь главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что не знает, на основании каких моделей был сделан прогноз о морозе на Новый год, передает РИА «Новости».

«Никакие модели не подтверждают развитие такого процесса, что новогодняя ночь была столь холодной. С такой заблаговременностью предсказать сценарий погоды в новогоднюю ночь, я считаю, из области фантастики», – сказала она.

Синоптик добавила, что за всю историю метеонаблюдений один раз в Москве наблюдалась такая низкая температура.

«Это было в ночь 1978-1979 года, тогда у нас перекрывались абсолютные минимумы для этих чисел декабря–января», – добавила метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что такой прогноз – это «бред», и картинка в новогоднюю ночь сложится зимней и очень мягкой.

«На мой взгляд, будет все прилично. Первая половина декабря будет такой слякотной, гриппозной, гололедной с осадками смешанной фазы. Во второй части, в последней декаде декабря, ситуация будет выпрямляться и температура постепенно будет уходить в минус. Снежный покров сформируется только перед Новым годом, толщиной 10-15 сантиметров», – рассказал синоптик, подчеркнув, что он не претендует на объективность.

Ранее «Гисметео» пообещал минус 34 градуса на Новый год.