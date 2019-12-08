Соловьев напомнил предупреждение Путина о последствиях эскалации в Донбассе

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил Киеву предупреждение российского лидера Владимира Путина о том, что эскалация конфликта в Донбассе «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Соловьев прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который в субботу в ходе закрытого заседания СНБО предположил, что после саммита в «нормандском формате» может случиться как и прекращение внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, так и его эскалация.

«Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал опасения писателя Захара Прилепина о том, что украинская армия может начать активные боевые действия в Донбассе, выразив надежду, что до таких провокаций дело не дойдет, в противном случае это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Кроме того, в июле прошлого года бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко предупреждал, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».

Переговоры «нормандской четверки» запланированы на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

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