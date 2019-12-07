Виновник ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования

Спровоцировавший крупное ДТП в Нижнем Новгороде водитель «Тойоты» отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

«От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», – приводит слова источника ТАСС.

КоАП России предусматривает административную ответственность за отказ проходить освидетельствование на опьянение – штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет.

По данным ГИБДД, виновник ДТП ранее лишался прав за пьяное вождение.

Напомним, в субботу в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием несколько автомобилей, один из которых после столкновения вылетел на тротуар, сбив группу девятиклассников, направлявшихся в театр в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков, все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного из взрослых травма легкой степени тяжести, у второго – средней степени, еще одна женщина умерла.