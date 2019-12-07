Пострадавшая в ДТП с детьми учительница умерла

В Нижнем Новгороде умерла учительница, которая ранее вместе с детьми была сбита автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде.

«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. 10 детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», – сообщили в пресс-службе администрации города, передает РИА «Новости».

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, прибывший на место ДТП, заявил, что случившееся – большая трагедия, которая произошла по вине водителя, так как дети шли по тротуару.

«По предварительной информации, угрозы жизни [детей] нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим», – сообщили пресс-службе правительства Нижегородской области, передает ТАСС.

Ранее несколько автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде, в итоге одна из машин вылетела на тротуар, где находилась группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых они организованно шли в театр.