Машина врезалась в толпу детей в Нижнем Новгороде, много пострадавших

Четыре автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде, один из них наехал на группу школьников, идущих в театр.

«В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей после чего один из них совершил наезд на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП девять пешеходов получили телесные повреждения», – сообщили в ГИБДД, передает ТАСС.

«В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых организованно они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих», – уточнили позднее в ГИБДД.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее в субботу в Москве легковой автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК. В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.

Водитель остался жив, в момент ДТП он был пьян. Позже выяснилось, что у виновника ДТП было 12 штрафов.