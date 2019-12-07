У сбившего насмерть троих пешеходов в Москве водителя было 12 штрафов

Водитель автомобиля, который сбил насмерть трех человек и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК), имеет за год 12 штрафов за превышение скорости, сообщили в ГУ МВД России.

«По предварительный данным, у водителя автомобиля за год 12 штрафов за превышение скорости допустимого движения», – сообщили в управлении МВД, передает ТАСС.

Утром в субботу легковой автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК. В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали. Водитель остался жив, в момент ДТП он был пьян.