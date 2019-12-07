Автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК в Москве

Автомобиль сбил человека на севере Москвы, после чего врезался в препятствие. В результате происшествия два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Источник сообщил, что водитель сначала совершил наезд на пешехода, а затем на препятствие, «в результате два человека погибли», передает ТАСС.

В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Источник в экстренных службах уточнил, что автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы.

Напомним, в ноябре на севере Москвы автомобиль врезался в одноэтажную постройку, в результате чего погибли два человека.