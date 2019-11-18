Два человека погибли после столкновения автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы автомобиль врезался в одноэтажную постройку, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник, 18 ноября, в 19.40 мск на улице Пасечная в районе дома 1, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Москвой погибли пять человек.