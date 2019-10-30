В ДТП под Москвой погибли пять человек

В результате ДТП в Шаховском районе Подмосковья погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Около 17.40 мск на 159-м км трассы М-9 «Балтия» столкнулись иномарка «Киа» и грузовой автомобиль», – сказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что в результате аварии погибли пять человек, передает ТАСС.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что есть один пострадавший. На месте аварии в настоящее время работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что водитель сбил двух женщин-полицейских в Москве.