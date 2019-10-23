Водитель сбил двух женщин-полицейских в Москве

В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, водитель скрылся с места происшествия, сообщает управление ГИБДД по Москве.

«В 12.10 на Погорельском переулке возле дома №6 водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Принимаются меры к задержанию», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Источник агентства отметил, что сбитые женщины являются сотрудницами полиции, на момент аварии они были в гражданской одежде.

В сентябре в Подмосковье водитель сбил полицейских на пешеходном переходе.