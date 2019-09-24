Водитель сбил полицейских на переходе в Воскресенске

В Сети появилось видео, на котором машина сбивает людей в форме на пешеходном переходе в Воскресенске.

Как сообщает РЕН ТВ, водитель наехал на сотрудников полиции рядом с автобусной остановкой «Рынок». Свидетели происшествия рассказали, что неподалеку находится отделении полиции, куда могли направляться правоохранители.

Напомним, в мае Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца за наезд на полицейского Тимура Галлямова, сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова.

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