Появилось видео с влетевшим в станцию МЦК автомобилем

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП на севере Москвы – автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).

Ролик опубликовал портал телеканала РЕН ТВ.

На видео показано, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и не смог на большой скорости проехать поворот.

Между тем, в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля, который въехал в вестибюль МЦК, был пьян, передает ТАСС.

Источник АГН «Москва» сообщил, что машина наехала на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.