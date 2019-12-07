Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение

Виновника аварии в Нижнем Новгороде, в которой пострадала группа детей и погибла одна женщина, ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

«Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Водители отправлены на медэкспертизу, но пока результатов нет. Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек», – рассказали в региональном управлении ГИБДД, передает РИА «Новости».

Кроме того, в прокуратуре области сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование взято прокуратурой области на контроль. Организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в ведомстве.

Ранее несколько автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде, в итоге одна из машин вылетела на тротуар, где находилась группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых они организованно шли в театр.

Позже стало известно, что одна из учительниц умерла, десять детей находятся в больнице.