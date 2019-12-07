Трамп опроверг использование им личного телефона

Президент США Дональд Трамп отверг заявления СМИ о том, что он использует личный мобильный телефон, игнорируя предупреждения служб безопасности.

Трамп написал в Twitter: «Лживое СМИ CNN заявляет, что я «по-прежнему использую личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности».

«Это абсолютно лживая информация. У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны», – подчеркнул он.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что о якобы прослушке телефона Трампа «российскими и китайскими шпионами».

В Кремле с юмором отнеслись к этим сообщениям, а глава Белого дома уличил американских журналистов в новой порции фальшивых новостей.

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