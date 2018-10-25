Трамп оценил информацию о прослушке Россией его телефона

Президент США Дональд Трамп уличил американских журналистов в новой порции фальшивых новостей, в которых говорилось о якобы прослушке его телефонов Россией и Китаем.

«В New York Times появился новый фейк о том, что теперь русские и китайцы (рад, что они наконец-то добавили Китай) прослушивают все мои звонки на мобильных. Правда, я редко использую мобильный телефон, а когда я это делаю, то делаю с разрешения правительства», – написал Трамп в своем Twitter.

В Кремле с юмором отнеслись к публикации The New York Times о прослушке телефона Трампа «российскими и китайскими шпионами».

В начале октября Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте, пожаловался на «фейковые СМИ», которые несправедливо критикуют его за отношение к Москве и Пхеньяну.