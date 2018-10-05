Трамп пожаловался на несправедливость «фейковых СМИ»

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте, пожаловался на «фейковые СМИ», которые несправедливо критикуют его за отношение к Москве и Пхеньяну.

«Они говорят, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей – слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они – фейковые новости!» – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

В США продолжается расследование о предполагаемых связях Трампа с Москвой и о «вмешательстве» России в американские выборы, несмотря на то, что эти обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы окончания «мракобесия» вокруг «вмешательства России» в выборы США, а также чтобы среди американской элиты установился баланс, как на рынке нефти.