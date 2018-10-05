Трамп пожаловался на несправедливость «фейковых СМИ»

Взгляд
5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 08:28  |  vz.ru
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Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
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Чего добилась Чечня за десять лет

Глава Чечни имеет большие планы на развитие республикиФото: Елена Афонина/ТАСС
В пятницу Грозный отмечает сразу два больших праздника. Городу исполняется 200 лет, а главе республики Рамзану Кадырову - 42. Больше 11 лет Кадыров находится у власти в Чечне, и все развитие республики проходит под его непосредственным контролем. Каковы же главные достижения Чечни за годы под управлением Кадырова? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Мэй и Рютте делают из сотрудников ГРУ идиотов

Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Именно они высланы из Нидерландов из-за обвинения в работе на ГРУФото: defensie.nl
Душераздирающий документ в доказательство присутствия «агентов ГРУ» обнародовали Нидерланды. Бумажная квитанция на такси до Шереметьево на 842 рубля стала одним из аргументов для того, чтобы выслать из страны четырех российских граждан, якобы взламывавших компьютерные системы ОЗХО. Как такое произошло? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Станет ли Испания еще одним «евродругом» России

Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...

Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Трамп пожаловался на несправедливость «фейковых СМИ»

          5 октября 2018, 08:26

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте, пожаловался на «фейковые СМИ», которые несправедливо критикуют его за отношение к Москве и Пхеньяну.

          «Они говорят, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей – слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они – фейковые новости!» – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

          В США продолжается расследование о предполагаемых связях Трампа с Москвой и о «вмешательстве» России в американские выборы, несмотря на то, что эти обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

          В четверг президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы окончания «мракобесия» вокруг «вмешательства России» в выборы США, а также чтобы среди американской элиты установился баланс, как на рынке нефти.


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