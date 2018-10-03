Путин заявил, что хочет окончания «мракобесия» по «вмешательству» в выборы США

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы окончания «мракобесия» вокруг «вмешательства России» в выборы США, а также чтобы среди американской элиты установился баланс, как на рынке нефти.

Путин заявил в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели, что хочет, чтобы «мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в предвыборную кампанию США», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что ждет, когда американская элита «успокоится» и «разберется (...) между собой, чтобы там так же, как на нефтяном рынке, установилось равновесие и определенный баланс здравого смысла и общенациональных интересов».

Российский лидер отметил, что выборы в США не должны негативно влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном, а также на ситуацию в мире.

Глава государства добавил, что Россия будет работать с США и их главой Дональдом Трампом, отметив, что это государство является «крупнейшей мировой державой, лидером во многих отношениях» и «естественным партнером» Москвы «по целому ряду направлений деятельности, включая международную безопасность, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, борьбу с терроризмом, борьбу с изменениями климата, за экологию», передает ТАСС.

Путин добавил, что не считает Трампа скомпрометированным, он избранный американским народом президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что «политика не терпит сослагательного наклонения», и нельзя сказать, было бы лучше или хуже, если бы Трамп не победил на выборах США.

Он выразил надежду, что рано или поздно наступит момент, когда Москва и Вашингтон смогут восстановить отношения в полном формате. Однако пока у него вызывает обеспокоенность волатильность в политике, экономике и безопасности, непредсказуемость главы Белого дома.

Ранее Владимир Путин сказал, какой совет дал бы Трампу.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября.