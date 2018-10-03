Путин рассказал, какой совет дал бы Трампу

Президент России Владимир Путин сообщил, что посоветовал бы главе США Дональду Трампу посмотреться в зеркало, если бы обсуждал с ним рост цен на энергоносители.

«У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало», – цитирует РИА «Новости» выступление Путина на «Российской энергетической неделе».

При этом Путин отметил, что понимает позицию президента США в вопросе энергетики, так как он защищает интересы своей страны и своих компаний. Путин отметил, что делал бы точно так же.

Нынешний рост цен на нефть, по мнению Путина, связан с политическими факторами, передает ТАСС.

«То, что растет цена на нефть, это даже не столько результат нашей деятельности [выполнение международных договоренностей по сокращению добычи], сколько результат в значительной степени привходящих обстоятельств: ожиданий решений по Ирану, кстати, незаконных абсолютно решений и вредных для мировой экономики», – сказал он.

Также, по его словам, на нефтяные цены влияет снижение добычи в Северной Африке и в Венесуэле из политических соображений.

Путин осудил вмешательство в рыночные процессы. «Лучше не вмешиваться в эти процессы рыночные, не пытаться получить какие-то конкурентные преимущества за счет политических инструментов и не пытаться регулировать, как в Советском Союзе, цены [на нефть]: это до добра не доводит», – сказал он.

Рыночными инструментами, по его словам, фактически являются согласованные с ОПЕК действия. Это уравнивание спроса и предложения, а все остальное – «геополитические факторы, которые влияют на цены».

В своем выступлении Путин также говорил, что Россию устроил бы уровень цен на нефть в 65–75 долларов за баррель.

Утром в среду мировые цены на нефть демонстрировали слабую негативную динамику.

В то же время снижение цен на «черное золото» существенно ограничено опасениями за сокращение предложения на мировом рынке из-за санкций США в отношении Ирана.