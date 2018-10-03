Цены на нефть перешли к негативной динамике

Утром в среду мировые цены на нефть демонстрируют слабую негативную динамику после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.23 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01% – до 84,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также снизилась на 0,01% – до 75,22 доллара за баррель.

Участники рынка обратили внимание на данные API, по которым за неделю по 28 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 907 тыс. баррелей, достигнув отметки в 400,9 млн баррелей.

В данный момент рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США. Аналитики ожидают роста уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,98 млн баррелей после повышения на 1,85 млн баррелей неделей ранее.

В свою очередь трейдеры отмечают, что частично рост запасов нефти в США связан с увеличением добычи сырья в стране до рекордного уровня в 11,1 млн баррелей в сутки, передает Reuters.

Аналитики банка Barclays считают, что американцы закончат 2018 год с добычей нефти в 11,3 млн баррелей в сутки.

В то же время снижение цен на «черное золото» существенно ограничено опасениями за сокращение предложения на мировом рынке из-за санкций США в отношении Ирана.