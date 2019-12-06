Франция заявила о солидарности с Германией по высылке российских дипломатов

Елисейский дворец заявил, что понимает решение Берлина о выдворении российских дипломатов, сообщает агентство France-Presse.

«Мы приняли к сведению решение Германии, мы его понимаем, мы солидарны с Германией», – сказано в заявлении Елисейского дворца, передает РИА «Новости».

В среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.