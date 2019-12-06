Лидер группы «Ногу свело!» заявил о деградации россиян

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, уехавший жить в США, назвал причины деградации российской нации.

«Политические взгляды – не главная причина переезда, а одна из них. Основное – это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно», – рассказал Покровский в интервью порталу 66.ru.

Музыкант отметил, что хоть и гастролирует за рубежом, но «материально и морально» его кормит российская публика.

Но при этом Покровский выразил мнение, что российская нация деградирует, хотя и не совсем по своей вине. «Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», – сказал он, уточнив, что с 1917 года над россиянами совершалось столько «тяжелых опытов», однако это не помешало соотечественникам сохранить талант и остроумие.

Ранее сообщалось, что на Западе заявили о победе России над алкоголизмом.