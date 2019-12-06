Журналиста Азара оштрафовали за участие в акции 31 августа

Мещанский суд Москвы признал участника несанкционированной акции 31 августа в Москве, журналиста «Новой газеты» Илью Азара виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и назначил ему наказание в виде штрафа, сообщила его адвокат Татьяна Молоканова.

«Суд признал Илью виновным и назначил ему административный штраф в размере 300 тысяч рублей», – сказала Молоканова ТАСС.

Она добавила, что намерена обжаловать это решение. Ранее суд выявил нарушения в протоколе и вернул материалы в полицию. Адвокат отметила, что такое решение было принято судом по причине недостатков, допущенных при оформлении протокола. Суд рассмотрел протокол только с третей попытки.

Азар был задержан после участия в несанкционированной акции 31 августа в центре Москвы, вместе с ним задержали активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина. Накануне суд оштрафовал Ляскина на 20 тыс. рублей.