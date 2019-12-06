Комиссия СЕ вынесла решение о полномочиях российской делегации в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях делегации России из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах, заявила венецианская комиссия Совета Европы (СЕ).

«Венецианская комиссия заключает, что обязанность ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой отказ в полномочиях парламентской делегации», – цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что доклад комиссии был подготовлен по просьбе регламентного комитета ПАСЕ в рамках оспаривания полномочий российской делегации по процедурным основаниям.

Источник в СЕ отметил, что «инициаторы хотели добиться признания парламентских выборов в России недействительными на том основании, что в них участвовали жители Крыма, и таким образом поставить под сомнения легитимность российской делегации в ПАСЕ и ее полномочия».

Ранее в ПАСЕ заявили, что не меняют свою политическую позицию по Крыму, однако не хотят привести ситуацию в тупик из-за отсутствия диалога с Россией.