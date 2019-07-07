Глава ПАСЕ высказалась о восстановлении прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не меняет свою политическую позицию по Крыму, однако не хочет привести ситуацию в тупик из-за отсутствия диалога с Россией, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Паскье, выступая на 28-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Люксембурге, напомнила, что последние пять лет российский парламент не участвовал в работе ПАСЕ.

«Мы все знаем, каковы причины этого кризиса – это противоправная аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины в 2014–2015 годах. Ассамблея выразила свою четкую и ясную политическую позицию, которая не изменилась», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

По ее словам, возвращение российской делегации полномочий в ПАСЕ – «это не карт-бланш». «Мы сможем вновь работать с российскими коллегами, в том числе над проблемами», – сказала она.

Глава ПАСЕ предупредила, что отсутствие диалога создает угрозу «политического тупика», и добавила, что теперь ПАСЕ рассчитывает «на полное всестороннее сотрудничество со стороны России по всем направлениям».

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а во вторник Россия заплатила взнос в СЕ.

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