Украина возмутилась венгерским телесюжетом про российский Крым

Украинское посольство в Венгрии возмутилось тем, что на венгерском телеканале М1 Крым обозначили как территорию России.

Украина пожаловалась на сюжет как самому каналу, так и в МИД Венгрии, потребовав «исправления надписи».

Посольство в Facebook выразило надежду, что данный инцидент – «досадное недоразумение, а не сознательное действие». При этом украинская сторона отметила «постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины».

Однако, как подчеркнули украинские дипломаты, Киев «не может оставлять такие ошибки без реагирования».

Посольство рассчитывает, что «надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена», а подобные случаи больше не повторятся.

Напомним, что Киев обвиняет Венгрию в попытках создать анклав на территории Украины, а Будапешт активно выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке.

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