Российские эксперты заявили об изменении базы московской лаборатории Родченковым

База данных московской лаборатории (LIMS) в течение как минимум полугода менялась экс-директором учреждения Григорием Родченковым, бежавшим в США, следует из отчета независимых российских экспертов.

«В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 год), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 года), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 года) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)», – передает ТАСС текст доклада.

Указывается, что из-за этого LIMS московской лаборатории периодически подвергалась изменениям и искажениям из-за рубежа с ноября 2015 по июнь 2016 года с IP-адреса штата Калифорния и с помощью учетной записи «olegmigachev». Уже на этот период она имела значительные отличия от «LIMS осведомителя», вывезенного в США Родченковым, Мигачевым и Соболевским. На нее опиралось расследование Ричарда Макларена 2016 года.

Также в докладе российских экспертов указывается, что вывезенная из московской лаборатории версия LIMS на территории США не использовалась как программный продукт, а хранилась на электронном носителе информации. Это также указывает на возможность ее модификации заинтересованными лицами для подтверждения «громких допинговых разоблачений».

LIMS была отключена от доступа через интернет в июне 2016 года.

«Необходимо отметить, что эмигрировав в США в ноябре 2015 года, Родченков только в мае 2016 года решился на обличающие российский спорт официальные заявления. Российские технические эксперты едины во мнении, что даже за меньший срок любую не используемую в штатном режиме версию LIMS (как и абсолютно любого другого программного продукта) возможно переделать без улик (без оставления следов воздействия), исходя из собственных целей и задач», – подчеркивается в отчете.

Кроме того, указывается, что следователи ВАДА не предоставили криминалистическую копию LIMS для проведения анализа и технический отчет об исследовании зарубежными криминалистами.

«В этой связи российские независимые эксперты считают некорректным проводимое под руководством следователей сравнение копии московской LIMS (получена с использованием криминалистического оборудования, обеспечивающего сохранность данных) с версией «LIMS осведомителя», полученной неизвестным образом на неизвестном носителе», – считают специалисты.

ВАДА, в свою очередь, не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков покинул страну. В США он стал информатором ВАДА.

Также группа российских независимых экспертов под руководством ректора МГЮА Виктора Блажеева заявила об отсутствии манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) с 2016 по начало 2019 года.

«Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года. Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами ВАДА [Всемирного антидопингового агентства] в январе 2019 года, не производились. Эксперты считают, что Россия выполнила все условия решения исполкома ВАДА от 20 сентября 2018 года, касающиеся передачи электронного архива и биоматериала из московской лаборатории для дальнейшего их использования агентством в интересах проводимого департаментом разведки и расследований WADA расследования», – говорится в отчете независимых экспертов.

В отчете говорится, что LIMS московской лаборатории, копию которой в январе передали ВАДА с соблюдением требований криминалистики, продолжала функционировать ежесуточно на одноименном сервере LIMS. Он также работал с ноября 2015 года без отключения.

«Данное обстоятельство исключает внесение намеренных изменений (искажений) в LIMS московской лаборатории с целью фальсификации данных и хранящейся на сервере лабораторной информации с результатами исследования допинг-проб, если лицо не обладает так называемыми правами администратора», – говорится в отчете.

В конце ноября сообщалось, что Родченков, а также его заместители Олег Мигачев и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, структурировавшую данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов.

Во вторник ВАДА заявило, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.

23 сентября ВАДА заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории. Позже ВАДА начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА.

А 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года и запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

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