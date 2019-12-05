Российские эксперты заявили об изменении базы московской лаборатории Родченковым

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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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              Российские эксперты заявили об изменении базы московской лаборатории Родченковым

              5 декабря 2019, 15:23

              Текст: Сергей Гурьянов

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              База данных московской лаборатории (LIMS) в течение как минимум полугода менялась экс-директором учреждения Григорием Родченковым, бежавшим в США, следует из отчета независимых российских экспертов.

              «В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 год), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 года), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 года) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)», – передает ТАСС текст доклада.

              Указывается, что из-за этого LIMS московской лаборатории периодически подвергалась изменениям и искажениям из-за рубежа с ноября 2015 по июнь 2016 года с IP-адреса штата Калифорния и с помощью учетной записи «olegmigachev». Уже на этот период она имела значительные отличия от «LIMS осведомителя», вывезенного в США Родченковым, Мигачевым и Соболевским. На нее опиралось расследование Ричарда Макларена 2016 года.

              Также в докладе российских экспертов указывается, что вывезенная из московской лаборатории версия LIMS на территории США не использовалась как программный продукт, а хранилась на электронном носителе информации. Это также указывает на возможность ее модификации заинтересованными лицами для подтверждения «громких допинговых разоблачений».

              LIMS была отключена от доступа через интернет в июне 2016 года.

              «Необходимо отметить, что эмигрировав в США в ноябре 2015 года, Родченков только в мае 2016 года решился на обличающие российский спорт официальные заявления. Российские технические эксперты едины во мнении, что даже за меньший срок любую не используемую в штатном режиме версию LIMS (как и абсолютно любого другого программного продукта) возможно переделать без улик (без оставления следов воздействия), исходя из собственных целей и задач», – подчеркивается в отчете.

              Кроме того, указывается, что следователи ВАДА не предоставили криминалистическую копию LIMS для проведения анализа и технический отчет об исследовании зарубежными криминалистами.

              «В этой связи российские независимые эксперты считают некорректным проводимое под руководством следователей сравнение копии московской LIMS (получена с использованием криминалистического оборудования, обеспечивающего сохранность данных) с версией «LIMS осведомителя», полученной неизвестным образом на неизвестном носителе», – считают специалисты.

              ВАДА, в свою очередь, не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков покинул страну. В США он стал информатором ВАДА.

              Также группа российских независимых экспертов под руководством ректора МГЮА Виктора Блажеева заявила об отсутствии манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) с 2016 по начало 2019 года.

              «Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года. Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами ВАДА [Всемирного антидопингового агентства] в январе 2019 года, не производились. Эксперты считают, что Россия выполнила все условия решения исполкома ВАДА от 20 сентября 2018 года, касающиеся передачи электронного архива и биоматериала из московской лаборатории для дальнейшего их использования агентством в интересах проводимого департаментом разведки и расследований WADA расследования», – говорится в отчете независимых экспертов.

              В отчете говорится, что LIMS московской лаборатории, копию которой в январе передали ВАДА с соблюдением требований криминалистики, продолжала функционировать ежесуточно на одноименном сервере LIMS. Он также работал с ноября 2015 года без отключения.

              «Данное обстоятельство исключает внесение намеренных изменений (искажений) в LIMS московской лаборатории с целью фальсификации данных и хранящейся на сервере лабораторной информации с результатами исследования допинг-проб, если лицо не обладает так называемыми правами администратора», – говорится в отчете.

              В конце ноября сообщалось, что Родченков, а также его заместители Олег Мигачев и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, структурировавшую данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов.

              Во вторник ВАДА заявило, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.

              23 сентября ВАДА заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории. Позже ВАДА начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА.

              А 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года и запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

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