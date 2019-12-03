ВАДА назвала процент «испорченных» данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, говорится в отчете комитета по соответствию ВАДА.

«Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%», – передает ТАСС текст отчета.

«На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию», – говорится в документе.

Таким образом, подтверждается информация о том, что на основании данных московской лаборатории под подозрение попали 298 российских спортсменов.

23 сентября ВАДА заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что ВАДА начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

29 октября ВАДА сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, 5 ноября по итогам проверки первой части неискаженных данных по 153 спортсменам были открыты 47 дел, которые были отправлены в международные федерации.

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