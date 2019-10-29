Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории

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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
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              Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории

              29 октября 2019, 05:48

              Текст: Антон Антонов

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              Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.

              Российская сторона ответила на подробные вопросы WADA, которые направили в том числе отдел расследований и разведки, а также независимые эксперты. Сейчас они изучают ответы России, передает РИА «Новости».

              Затем дело передадут в комитет по соответствию для решения, стоит ли формально рекомендовать исполкому лишить РУСАДА статуса. Предполагается, что комитет рассмотрит вопрос в ноябре.

              WADA обращает внимание на «сложную техническую природу расследования и объем оцениваемого материала».

              Письмо с ответами независимых российских экспертов было отправлено 8 октября.

              23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

              Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.


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