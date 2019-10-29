Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.

Российская сторона ответила на подробные вопросы WADA, которые направили в том числе отдел расследований и разведки, а также независимые эксперты. Сейчас они изучают ответы России, передает РИА «Новости».

Затем дело передадут в комитет по соответствию для решения, стоит ли формально рекомендовать исполкому лишить РУСАДА статуса. Предполагается, что комитет рассмотрит вопрос в ноябре.

WADA обращает внимание на «сложную техническую природу расследования и объем оцениваемого материала».

Письмо с ответами независимых российских экспертов было отправлено 8 октября.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.