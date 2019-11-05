ВАДА отправило в федерации дела 47 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации, сообщили в агентстве.

Как сообщает официальный сайт организации, отправленные дела основаны на данных, полученных из базы московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году. В случае признания виновности спортсмены будут наказаны.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, 29 октября WADA сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД