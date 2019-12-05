Антимонопольный комитет Украины оценил возможность снятия штрафа с Газпрома

Рассмотрение варианта отказа Киева от штрафа в отношении Газпрома, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), невозможно «в существующих юридических реалиях», заявил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«В существующих юридических реалиях это невозможно», – передает его слова ТАСС.

Он также отметил, что сейчас процесс этого взыскания продолжается, однако это находится не в компетенции АМКУ – это процесс исполнения судебного решения.

«Исполнительные документы переданы в исполнительную службу и с ними работают по установленной процедуре», – сообщил глава комитета.

Отметим, что отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром является одним из условий российской компании для заключения транзитного контракта.