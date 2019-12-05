В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Восьми американцам предъявлены обвинения в незаконном перечислении средств предвыборному штабу Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года, сообщают американские СМИ.

Среди обвиняемых один из ключевых свидетелей спецпрокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и глава компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Они обвиняются в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием, что отправителем значится Надер. Тот же якобы отчитывался об этом властям некой ближневосточной страны.

При этом известно, что Надер имел тесные контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Отмечается, что средства шли на поддержку кампании Клинтон. В частности, Надеру вменяется в вину, что он перечислил более 3,5 млн долларов политическим комитетам, чтобы те могли получить доступ к Клинтон.

Хаваджа устроил мероприятие по сбору средств на кампанию Хиллари Клинтон в своем доме, где присутствовал ее супруг Билл Клинтон. Это стало возможным после того, как он сам внес почти 1 млн долларов на нужды предвыборного штаба.

При этом он пожертвовал миллион долларов и инаугурационному комитету Дональда Трампа, что гарантировало ему и Надеру билеты на церемонию инаугурации.

Другое обвинение в адрес Надера касается перевозки детской порнографии. Всего в обвинении насчитывается 53 преступных эпизода.

Отмечается, что в расследовании Мюллера Надер играл важную роль, предоставив информацию о его контактах с российским банкиром Кириллом Дмитриевым и предвыборным штабом Трампа. Именно он сообщил, что русские якобы пытались наладить связь со штабом нынешнего американского лидера.

Напомним, в апреле Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак.

При этом сговора с командой Трампа он не обнаружил.

Президент Владимир Путин говорил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы были предлогом для давления на Трампа и введения санкций против России.

В ноябре сообщалось, что спецпрокурор США Джон Дарем заподозрил сотрудника ФБР в фальсификации документа, имеющего отношение к осуществлявшейся в 2016 году слежке за приближенными Трампа.

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