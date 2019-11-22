Сотрудника ФБР заподозрили в подделке документа из «российского дела»

Спецпрокурор США Джон Дарем заподозрил сотрудника ФБР в фальсификации документа, имеющего отношение к осуществлявшейся в 2016 году слежке за приближенными Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Возможный подлог в документах по расследованию якобы имевшегося «сговора» Трампа с Россией подпитывает обвинения президента США и его сторонников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», сообщает CNN.

Источники телеканала сообщают, что указанному сотруднику ФБР, имя и должность которого не разглашаются, могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления, если подозрения будут подтверждены.

Уточняется, что документ связан со слежкой на Картером Пейджем, который во время предвыборной гонки 2016 года в США являлся советником предвыборного штаба Трампа.

При этом не уточняется, в чем состояла суть фальсификации.

CNN добавляет, что эти подозрения, вероятно, будут включены в доклад, который планирует опубликовать в декабре генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц. В докладе речь пойдет об обстоятельствах, при которых американские спецслужбы в 2016 году начали расследование в отношении штаба Трампа.

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Президент Владимир Путин говорил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы были предлогом для давления на Трампа и введения санкций против России.

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