Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin

США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Он опроверг сообщения СМИ о том, что Белый дом якобы выдвинул правительству Украины условия по применению «Джавелинов», передает ТАСС.

«Это неверно», – заявил Руд. Он подчеркнул, что просьба заключалась только в том, чтобы технология не оказалась в руках третьей стороны.

«Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения «в поле» рестрикций нет», – заявил Руд.

Он назвал комплексы Javelin исключительно оборонительными вооружениями, которые предоставляются только для этих целей.

«Намерение заключается в том, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот причина, по которой мы были готовы продавать эти [системы] украинцам. Наша цель заключается в том, чтобы они использовались в оборонительных целях», – заявил Руд.

В ноябре госсекретарь Майк Помпео заявил, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».

О том, что Вооруженные силы Украины не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе, в мае 2018 года говорил на тот момент замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.