Макрон высказался о восприятии России в качестве врага странами НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не все члены НАТО видят в России врага.

«Когда альянс (НАТО) был образован, ответ (на вопрос, кто враг) был простым – Россия, Советский Союз. Но за 30 лет ситуация изменилась. Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

Он отметил, что существует угроза по ряду вопросов, в том числе в области кибербезопасности.

«Это угроза для соседей, украинский кризис – демонстрация этого... В то же время (Россия) – это сосед в географическом плане, и это тоже реальность. И это партнер по ряду вопросов», – отметил глава государства.

Также французский лидер отметил, что безопасность в Европе невозможна без основательного диалога с Россией, передает ТАСС.

В среду НАТО постановило, что угрозами Североатлантическому альянсу являются «агрессивные действия» России и международный терроризм.

В 2019 году Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что ЕС беззащитен без НАТО.