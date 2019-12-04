НАТО поставило в один ряд Россию и международный терроризм

Саммит НАТО постановил, что угрозами Североатлантическому альянсу являются «агрессивные действия» России и международный терроризм.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, передает ТАСС.

При этом саммит решил поддерживать диалог с Россией, укрепляя оборону и сдерживание, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

В ходе саммита альянс также утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности НАТО.

Саммит также призвал Китай принять участие в будущих соглашениях по контролю над вооружениями, отметил Столтенберг.

В 2019 году президент Франции Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.

Между тем немецкие СМИ посоветовали президенту США Дональду Трампу позвать в НАТО Россию.