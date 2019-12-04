Немецкие СМИ посоветовали Трампу позвать Путина в НАТО

Президент США Дональд Трамп мог бы пересмотреть восточную политику Вашингтона и открыть новую главу в российско-американских отношениях, пишут немецкие СМИ.

Такое мнение высказали внештатный профессор Пекинского университета международных отношений Маргарита Матьопулос и бывший британский министр по делам Европы Денис Макшейн на страницах издания Handelsblatt, передает InoPressa.

«50 лет назад Вилли Брандт кардинально изменил взгляд демократического мира на Россию. Его восточная политика сделала возможной реалистичную политику в отношении Москвы. (...) Сегодня у Европы нет лидера: в то время как Германия ждет эры после Меркель, а Великобритания в связи с Brexit попрощалась с геополитическими рассуждениями, лишь французский президент Макрон готов мыслить широко», – считают эксперты.

Они отмечают, что французский лидер «обращает внимание на тревожную ситуацию с безопасностью Европы и требует «новой архитектуры безопасности между Евросоюзом и Россией». При этом указывается, что «европейская архитектура безопасности, включенная в российскую архитектуру обороны, положила бы конец НАТО».

По мнению Матьопулос и Макшейна, заявления Макрона «являются выражением обеспокоенности тем, что при следующем кризисе американцы могут больше не поддержать Европу».

Это является шансом для Трампа «инициировать новую восточную политику США, которая основывалась бы на здравом смысле, а не на принятии желаемого за действительное».

«Ему следовало бы решиться на исторический шаг и пригласить Россию стать членом НАТО; Путин, в свою очередь, возьмет на себя обязательство прекратить свою агрессию в отношении Украины», – пишут западные эксперты.

Решившись на такой шаг, глава Белого дома «мог бы открыть новую главу в российско-американских отношениях и скрепить новый «альянс мира» с Россией, в котором американцы и россияне возьмут на себя ответственность за европейскую безопасность».

Указывается, что новый «альянс мира» значил бы трансформацию НАТО в «трансатлантическую организацию по безопасности от Владивостока до Лиссабона». Кроме того, это сделало бы возможным «возобновление переговоров о ядерном разоружении».

Также «трансатлантический оборонительный союз с Россией мог бы стать частью будущего трехстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином, так как эти три ядерные державы несут особую ответственность за мир в XXI веке».

Для успеха такого альянса, по мнению экспертов, необходима дипломатия в «нормандском формате». При этом обязательным является реализация Минских соглашений 2015 года.

«Украинский президент Зеленский должен просигнализировать, что Киев признал бы аннексию Крыма Россией в обмен на согласие России на возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления особого статуса. Тогда освободился бы путь для отмены санкций против Москвы и возвращения России в круг «Большой семерки» в качестве восьмого участника», – говорится в публикации.

Также «новый «альянс» мира закрепил бы гарантию оказания военной поддержки европейской безопасности со стороны Вашингтона и Москвы, а также принципы взаимного уважения, равенства и справедливости». Создание такого объединения «соответствует стратегическим интересам США, Европы и России: он укрепит трансатлантический альянс, так как Москва будет гарантом европейской безопасности, а не противником».

Ранее Владимир Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности России.

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