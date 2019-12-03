Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности России

Президент Владимир Путин заявил, что устаревшие блоковые стереотипы мышления, которые свойственны НАТО, не могут быть инструментом сотрудничества в современном мире.

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», – сказал Путин на совещании по развитию Военно-морского флота, передает ТАСС.

«Вместе с тем мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения», – добавил президент.

Кроме того, глава государства заявил, что приближение НАТО к российским границам представляет угрозу безопасности страны. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», – отметил он, подчеркнув, что 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования альянса, передает РИА «Новости».

Путин напомнил, что альянс был создан для противодействия СССР. «Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается. В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса – более чем 70% общемирового объема военных расходов», – уточнил он.

Ранее министр обороны Британии заявил о «реальной угрозе» России для НАТО.

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